El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de agosto

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con una temperatura inicial de 21 grados que irá descendiendo ligeramente a medida que avanza la mañana. A las 10:00 horas, se espera que la temperatura alcance los 22 grados, y durante la tarde, se prevé un máximo de 26 grados, lo que sugiere un día cálido y soleado.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando el 92% a las 00:00 horas y manteniéndose en torno al 100% hasta las 09:00 horas. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir, situándose en un 79% a las 11:00 horas y bajando hasta un 66% hacia la tarde. Esta disminución en la humedad, combinada con el cielo despejado, contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 2 y 16 km/h a lo largo del día. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría generar una ligera brisa refrescante, especialmente en las horas más cálidas. Durante la mañana, el viento será más suave, con velocidades de 1 a 4 km/h, aumentando gradualmente a medida que se acerque la tarde.

No se esperan precipitaciones en Aljaraque hoy, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes y visitantes pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y del entorno natural de la zona.

El orto se producirá a las 07:50 horas y el ocaso será a las 21:09 horas, brindando un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, el tiempo en Aljaraque para hoy es ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielo despejado y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre.

