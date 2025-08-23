El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de agosto

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, La Algaba se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 19 y 33 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, permitiendo que el sol brille intensamente y eleve las temperaturas de manera gradual. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 25 grados, que irá disminuyendo ligeramente hasta alcanzar los 19 grados a las 06:00 horas.

A medida que avance la mañana, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 22 grados a las 03:00 y subiendo a 27 grados para el mediodía. La tarde será la más cálida, con un pico de 33 grados a las 17:00 horas, lo que sugiere que será un día ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante el calor.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas del día, la humedad se mantendrá alta, alcanzando el 100% a las 06:00 horas, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más cálidas. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 35-40% durante las horas más cálidas.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 2 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se esperan en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Este viento suave y constante será un aliado para quienes decidan disfrutar de un paseo por los parques o realizar actividades deportivas al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean eventos al aire libre o simplemente desean disfrutar de un día soleado.

En resumen, La Algaba disfrutará de un día espléndido, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento suave que hará que la jornada sea placentera. Es un momento perfecto para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar al máximo el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-22T20:57:13.