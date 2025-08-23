El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de agosto

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, Alcalá la Real disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, y se espera que las temperaturas se mantengan agradables, comenzando en torno a los 22 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente a 21 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, las temperaturas irán bajando hasta alcanzar un mínimo de 16 grados a las 08:00, antes de comenzar a ascender nuevamente.

Durante la tarde, el calor se intensificará, alcanzando su punto máximo en torno a las 16:00 horas, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 32 grados. Este aumento en el calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 39% y el 78% a lo largo del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada, especialmente en las horas centrales.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople principalmente del oeste, con velocidades que variarán entre 5 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h a las 17:00. Este viento fresco puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más calurosas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La combinación de cielos despejados, temperaturas cálidas y vientos moderados hace de este un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en los parques locales.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados a las 20:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 20:57, ofreciendo un espectáculo visual que los residentes de Alcalá la Real no querrán perderse. En resumen, el día se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del buen tiempo y de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-22T20:57:13.