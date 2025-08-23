El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de agosto

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, Alcalá de Guadaíra disfrutará de un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la ciudad durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta el anochecer, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre y para aquellos que deseen disfrutar de la belleza natural de la región.

Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 33 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con un ambiente fresco, alcanzando los 19 grados a las 6 de la mañana, y subiendo gradualmente hasta llegar a los 32 grados en la tarde. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, momento en el que los termómetros marcarán 33 grados. Por la noche, las temperaturas descenderán a un cómodo 24 grados, lo que permitirá disfrutar de las actividades nocturnas sin incomodidades.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 100% en las primeras horas de la mañana, lo que puede generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 44% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre 1 y 18 km/h. Durante la mañana, el viento será suave, pero se intensificará a medida que avance el día, alcanzando su máxima velocidad en la tarde, lo que puede proporcionar un alivio refrescante ante las altas temperaturas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque, picnics o simplemente relajarse en una terraza.

Con el orto a las 7:46 y el ocaso a las 21:05, los habitantes de Alcalá de Guadaíra podrán disfrutar de largas horas de luz solar. Este clima ideal invita a salir y aprovechar al máximo el día, ya sea en familia, con amigos o disfrutando de un momento de tranquilidad en la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-22T20:57:13.