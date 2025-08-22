El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de agosto

El Viso del Alcor se prepara para un día de clima mayormente despejado este 22 de agosto de 2025. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 24 grados , descendiendo ligeramente a 23 grados a la 01:00 y alcanzando los 22 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso hasta llegar a los 20 grados a las 04:00 y 05:00, estabilizándose en torno a los 19 grados a las 07:00.

A partir de las 08:00, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 21 grados a las 09:00 y subiendo progresivamente hasta llegar a un máximo de 34 grados a las 17:00. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 69% a la medianoche y bajará hasta un 27% hacia las 17:00, lo que generará un ambiente más seco y cálido.

El viento, que soplará mayormente del suroeste, tendrá una velocidad variable a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 12 km/h, aumentando a 15 km/h a las 00:00. A medida que avanza la mañana, la velocidad del viento se mantendrá entre 5 y 15 km/h, alcanzando su máxima intensidad de 36 km/h a las 17:00. Esto podría generar una sensación térmica más fresca en las horas más calurosas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto permitirá que los habitantes de El Viso del Alcor disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el tiempo. La visibilidad será óptima, y el sol brillará con fuerza, especialmente en las horas centrales del día.

Con el ocaso programado para las 21:05, los residentes podrán disfrutar de una hermosa puesta de sol tras un día cálido y despejado. En resumen, el tiempo de hoy en El Viso del Alcor se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas y cielos despejados que invitan a salir y disfrutar del verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-21T21:07:12.