El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de agosto

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Utrera se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 19 y 35 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura se situará en 23 grados, descendiendo ligeramente a 22 grados a la 01:00 y alcanzando los 21 grados entre las 02:00 y las 03:00.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso hasta llegar a los 19 grados a las 06:00 y 07:00. Sin embargo, a partir de las 08:00, comenzará un ascenso notable, alcanzando los 21 grados a las 09:00 y subiendo hasta los 24 grados a las 10:00. El calor se intensificará durante la tarde, alcanzando su punto máximo a las 17:00 con 35 grados, lo que sugiere que será un día caluroso, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 75% a la medianoche y disminuyendo gradualmente a un 60% a las 10:00. Sin embargo, se espera que la humedad aumente nuevamente hacia la tarde, alcanzando un 39% a las 21:00. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida durante las horas más calurosas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 12:00 y las 17:00, alcanzando hasta 38 km/h a las 16:00. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más calurosas.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Utrera pueden disfrutar de un día soleado y seco. La probabilidad de lluvia es nula, lo que hace que sea un momento perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en parques.

En resumen, el tiempo en Utrera para hoy será mayormente despejado, con temperaturas cálidas y un viento moderado que ofrecerá un respiro del calor. Es un día ideal para disfrutar del verano en todo su esplendor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-21T21:07:12.