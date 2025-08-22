El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Úbeda según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 22 de agosto de 2025, se presenta en Úbeda con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.
A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 26 grados , descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y alcanzando los 24 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso hasta llegar a los 22 grados a las 04:00 y 21 grados a las 05:00. Sin embargo, a partir de las 06:00, comenzará un repunte en las temperaturas, alcanzando los 21 grados a las 06:00 y subiendo hasta los 32 grados en las horas centrales del día, especialmente entre las 14:00 y las 16:00.
La humedad relativa también experimentará variaciones a lo largo del día. Comenzará en un 29% a la medianoche, aumentando gradualmente hasta alcanzar un 66% a las 08:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a disminuir, situándose en un 20% hacia las 20:00 horas, lo que podría generar una sensación de calor más intensa.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 14 km/h en las primeras horas. A medida que avance el día, se espera que la velocidad del viento aumente, alcanzando hasta 33 km/h a las 14:00. Esta brisa puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más calurosas.
No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Úbeda pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos inesperados.
El orto se producirá a las 07:34 y el ocaso a las 20:57, brindando un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo cálido y soleado, perfecto para paseos, deportes y reuniones familiares.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-21T21:07:12.
- Hallado el cuerpo sin vida del hombre desaparecido en Córdoba el pasado domingo
- El Ayuntamiento de Córdoba remodelará la avenida Carlos III para hacerla más accesible
- Parece la ruta 66, pero es una antigua estación de tren en un pueblo de Córdoba donde ahora puedes probar desde flamenquines hasta 'unas tostadas espectaculares
- Detenido un cordobés tras prender fuego a un bar donde no le pusieron mayonesa en el bocadillo
- La Junta lanza la primera convocatoria de 43 cursos para formar al personal de la BLET
- Zara abrirá en septiembre su nueva tienda en la calle Jesús y María
- El Ayuntamiento de Córdoba licita la dirección de obra para reformar y hacer accesible el circuito del Colacao
- José Villamor, sobre las pensiones no contributivas: 'Algunas personas no pueden comprar medicinas