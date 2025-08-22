El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de agosto

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Tomares se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 22 grados a la 01:00 y manteniéndose en ese rango durante las primeras horas del día.

A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 30 grados hacia la tarde. Este ascenso térmico será acompañado por una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la mañana (74%), irá disminuyendo gradualmente, lo que contribuirá a una sensación de calor más llevadera. A las 14:00 horas, la humedad se situará en un 40%, lo que permitirá que el calor se sienta menos agobiante.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos del sur con velocidades que oscilarán entre 8 y 9 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. A las 15:00 horas, se prevé que la velocidad del viento alcance los 14 km/h, lo que ayudará a refrescar el ambiente. Sin embargo, se anticipan ráfagas más intensas, especialmente en la tarde, donde se podrían registrar vientos de hasta 34 km/h, lo que podría ser notable en espacios abiertos.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

La puesta de sol está programada para las 21:07 horas, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día soleado y cálido. Con un cielo despejado y temperaturas agradables, Tomares se presenta como un lugar ideal para disfrutar de la naturaleza y de la compañía de amigos y familiares. Se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y que utilicen protección solar si planean estar al aire libre durante las horas más calurosas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-21T21:07:12.