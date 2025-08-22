El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de agosto

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, San Juan de Aznalfarache disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, y se espera que las temperaturas se mantengan agradables, comenzando en torno a los 22 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente a 21 grados en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, las temperaturas irán aumentando, alcanzando los 24 grados a media mañana y llegando a un máximo de 34 grados en las horas más cálidas de la tarde. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 74% y bajará a un 29% hacia la tarde, lo que hará que el ambiente se sienta más seco y cómodo.

El viento será un factor a tener en cuenta, soplando principalmente del sur y suroeste. En las primeras horas, se registrarán velocidades de entre 8 y 9 km/h, aumentando gradualmente a medida que el día avanza. Para la tarde, se anticipa que el viento alcance velocidades de hasta 34 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante ante el calor intenso. Las ráfagas más fuertes se sentirán especialmente en las horas de la tarde, cuando el viento del sur se combine con la temperatura elevada.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, con un 0% de posibilidades de lluvia. Esto significa que no se esperan interrupciones en las actividades al aire libre, lo que permitirá a los residentes y visitantes disfrutar de un día soleado y cálido. Las condiciones climáticas son ideales para actividades recreativas, paseos por el parque o simplemente disfrutar de un día en la terraza.

La puesta de sol se producirá a las 21:07, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día perfecto. Con cielos despejados y temperaturas agradables, San Juan de Aznalfarache se presenta como un lugar ideal para disfrutar de la naturaleza y el aire libre. Se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-21T21:07:12.