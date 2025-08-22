El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de agosto

Hoy, 22 de agosto de 2025, La Rinconada disfrutará de un día completamente despejado, con cielos claros que se mantendrán a lo largo de las 24 horas. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será excelente, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad con intensidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 19 grados a las 07:00 horas. A medida que avance el día, se espera un aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 36 grados a las 17:00 horas, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 62% a la medianoche y disminuyendo hasta un 24% hacia las 17:00 horas, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa durante las horas pico. A partir de las 18:00 horas, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 37% a las 21:00 horas, justo antes del ocaso, que se producirá a las 21:07 horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur con velocidades que oscilarán entre 6 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 17:00 y las 19:00 horas, alcanzando hasta 33 km/h. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar algo de alivio ante las altas temperaturas, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se anticipan precipitaciones en ninguna de las franjas horarias, lo que significa que los residentes y visitantes pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación se mantiene en 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de que será un día ideal para disfrutar de paseos, deportes o cualquier actividad al exterior.

Con un orto a las 07:45, los primeros rayos del sol invitarán a los rinconeros a comenzar el día con energía. La combinación de cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento suave promete un día agradable y soleado. Se recomienda a todos mantenerse hidratados y protegerse del sol, especialmente durante las horas más calurosas, para disfrutar plenamente de lo que La Rinconada tiene para ofrecer en este espléndido día de verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-21T21:07:12.