El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de agosto

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que augura un día ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 20 grados durante las horas más frescas de la mañana.

A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 36 grados entre las 17:00 y las 18:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 45% y el 71%, siendo más alta durante las primeras horas del día y disminuyendo conforme se acerque la tarde. Es recomendable que los habitantes de Puente Genil se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 6 y 19 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 37 km/h a las 15:00 horas. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también es importante tener precaución, ya que podría levantar polvo y afectar la visibilidad en algunas áreas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá riesgo de lluvias. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día completamente seco y soleado. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

El orto se producirá a las 07:41 y el ocaso a las 21:02, brindando un amplio margen de luz solar para disfrutar de las actividades diarias. En resumen, el tiempo en Puente Genil para hoy es perfecto para disfrutar del verano, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que hará más llevadero el calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-21T21:07:12.