El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de agosto

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Las temperaturas comenzarán en torno a los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 19 grados a las 05:00 horas, antes de comenzar un ascenso gradual.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 31 grados entre las 15:00 y las 16:00 horas, lo que sugiere un día cálido y soleado. Por la tarde, las temperaturas se mantendrán en torno a los 30 grados, proporcionando un tiempo ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o visitas a los monumentos históricos de la localidad.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 35% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 58% en las horas más cálidas. Este nivel de humedad, aunque moderado, no debería resultar incómodo, especialmente con la brisa que se espera. El viento soplará predominantemente del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y los 17 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde, lo que ayudará a mitigar la sensación de calor.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no hay riesgo de lluvias. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son perfectas para disfrutar de un día en la naturaleza o para realizar actividades deportivas.

Es importante recordar que, aunque el tiempo será mayormente cálido, las temperaturas comenzarán a descender hacia la noche, alcanzando los 26 grados a las 23:00 horas. Por lo tanto, se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre durante la noche.

En resumen, el día de hoy en Priego de Córdoba se presenta como una jornada ideal para disfrutar del buen tiempo, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin posibilidad de lluvia. Aprovechemos esta oportunidad para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-21T21:07:12.