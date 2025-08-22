El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de agosto

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Pozoblanco se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 22 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 18 grados a las 07:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 34 grados a las 17:00 horas, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa también variará a lo largo del día, comenzando en un 39% a la medianoche y descendiendo hasta un 16% en las horas más cálidas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más intensa. Por la tarde, se recomienda tomar precauciones, como mantenerse hidratado y buscar sombra, especialmente durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople mayormente del sector noroeste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a 25 km/h hacia la tarde. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más cálidas del día. Las ráfagas de viento alcanzarán su máxima intensidad en torno a las 16:00 horas, lo que podría ser un alivio para quienes se encuentren al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que las actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares, podrán llevarse a cabo sin preocupaciones por el tiempo. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la zona.

En resumen, Pozoblanco disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para actividades al aire libre. Se aconseja a los habitantes y visitantes que se preparen para el calor, manteniéndose hidratados y protegiéndose del sol, mientras aprovechan las condiciones climáticas favorables que ofrece este día de agosto.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-21T21:07:12.