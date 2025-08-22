El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de agosto

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Palma del Río se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 36 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que el sol brille intensamente, contribuyendo a un aumento gradual de la temperatura. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 25 grados, que irá disminuyendo hasta alcanzar los 18 grados a las 07:00 horas, momento en el que la humedad relativa alcanzará su punto máximo, llegando al 100%.

A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a subir rápidamente, alcanzando los 20 grados a las 09:00 y los 23 grados a las 10:00. La sensación térmica será agradable, aunque se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas del día. Para el mediodía, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 36 grados a las 17:00 horas, con una humedad relativa que comenzará a descender, situándose en un 21% hacia la tarde.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 22 km/h. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más cálidas. A lo largo del día, se registrarán ráfagas de viento que alcanzarán hasta 34 km/h, lo que podría ser notable en áreas abiertas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Sin embargo, es importante estar atentos a la radiación solar, que será alta, por lo que se aconseja el uso de protector solar y gafas de sol.

Al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 30 grados a las 22:00 horas. El ocaso se producirá a las 21:04, marcando el final de un día caluroso y despejado en Palma del Río. En resumen, hoy será un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, siempre tomando las precauciones necesarias ante el calor intenso.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-21T21:07:12.