El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de agosto

Hoy, 22 de agosto de 2025, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día de clima mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 35 grados a lo largo de las diferentes horas del día. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que la luz del sol ilumine la localidad desde temprano, con un orto programado para las 07:45.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas comiencen a subir, alcanzando los 23 grados a las 10:00. La sensación de calor se verá acentuada por una humedad relativa que, aunque comienza alta en la madrugada (78%), irá disminuyendo a lo largo del día, llegando a un 67% a las 10:00 y bajando aún más a un 50% hacia la tarde. Esto podría hacer que el calor se sienta más intenso, especialmente durante las horas centrales del día.

El viento, que soplará predominantemente del sur y suroeste, tendrá velocidades que variarán entre 6 y 20 km/h. A primera hora, se registrarán ráfagas de hasta 8 km/h, aumentando a medida que el día avanza, alcanzando picos de hasta 36 km/h en la tarde. Esta brisa puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas.

En cuanto a la precipitación, no se prevén lluvias en ninguna parte del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de nubes también permitirá que el sol brille intensamente, lo que es ideal para disfrutar de un día en el campo o en la piscina.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, con un máximo de 35 grados a las 17:00. Sin embargo, a medida que el sol comience a descender, se espera que las temperaturas empiecen a bajar, llegando a 24 grados hacia la noche. El ocaso se producirá a las 21:06, marcando el final de un día soleado y caluroso.

En resumen, hoy será un día perfecto para disfrutar del aire libre en Los Palacios y Villafranca, con un tiempo cálido, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-21T21:07:12.