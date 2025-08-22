El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de agosto

Hoy, 22 de agosto de 2025, Osuna se prepara para disfrutar de un día completamente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el tiempo se presentará ideal para actividades al aire libre, ya que no se prevén precipitaciones en ninguna de las franjas horarias. La temperatura comenzará en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00, y manteniéndose en un rango agradable durante las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, la temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando los 32 grados a las 14:00 horas, lo que sugiere que será un día caluroso. La máxima se registrará en torno a las 16:00 horas, cuando el termómetro podría llegar a los 34 grados. Es recomendable que los habitantes de Osuna tomen precauciones ante el calor, especialmente aquellos que planeen realizar actividades al aire libre, asegurándose de mantenerse hidratados y protegidos del sol.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 51% a la medianoche y descendiendo hasta un 35% en las horas más cálidas. Esto indica que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que podría hacer que el tiempo sea más tolerable para quienes estén al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del oeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 22 km/h. Durante las horas más cálidas, el viento podría alcanzar rachas de hasta 34 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la dirección del viento podría cambiar ligeramente a lo largo del día, pero en general se mantendrá en la misma zona.

La salida del sol está programada para las 07:42, y el ocaso se producirá a las 21:03, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz natural. Este es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo, picnics o simplemente relajarse en los parques locales. Con un tiempo tan favorable, Osuna se presenta como un lugar ideal para disfrutar de la naturaleza y el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-21T21:07:12.