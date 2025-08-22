El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de agosto

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Morón de la Frontera se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un día ideal para actividades al aire libre.

Las temperaturas oscilarán entre los 19°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 34°C durante la tarde. Este incremento en la temperatura se sentirá especialmente en las horas centrales del día, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes que tomen precauciones, como mantenerse hidratados y usar protector solar si planean estar expuestos al sol por períodos prolongados.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 61% por la mañana y disminuyendo a un 36% hacia la tarde. Esta reducción en la humedad contribuirá a que la sensación térmica sea más llevadera, a pesar del calor. Sin embargo, es importante estar atentos a la hidratación, especialmente en las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste a una velocidad de entre 12 y 20 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 33 km/h en momentos puntuales. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer un alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 30°C hacia la noche. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra alrededor de las 21:04. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 26°C, lo que hará que sea un momento agradable para salir a cenar o disfrutar de un paseo nocturno.

En resumen, el tiempo en Morón de la Frontera para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que aportará un toque de frescura.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-21T21:07:12.