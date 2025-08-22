El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de agosto

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Montilla se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se traduce en un día ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 19 grados a las 08:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 34 grados a las 17:00 horas.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Comenzando en un 47% a la medianoche, la humedad irá aumentando hasta llegar a un 65% en las primeras horas de la tarde, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más cálidas de lo que realmente son. Sin embargo, a medida que el sol se eleva y calienta el ambiente, la humedad comenzará a disminuir, lo que mejorará la sensación térmica hacia la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste a una velocidad de 8 km/h durante la madrugada, aumentando gradualmente a 18 km/h desde el oeste a lo largo de la tarde. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer un alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas más cálidas del día. Las ráfagas de viento alcanzarán su máxima intensidad a las 16:00 horas, con velocidades de hasta 38 km/h, lo que podría ser un factor refrescante en el ambiente.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los residentes de Montilla pueden disfrutar de un día completamente seco, ideal para actividades al aire libre, paseos y reuniones familiares. La puesta de sol está programada para las 21:01, lo que permitirá disfrutar de una hermosa tarde y noche despejada.

En resumen, el tiempo en Montilla para hoy será mayormente soleado, con temperaturas cálidas y un viento moderado que ofrecerá un alivio ante el calor. Es un día perfecto para disfrutar del aire libre y aprovechar al máximo las horas de luz solar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-21T21:07:12.