El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de agosto

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Moguer, con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 32 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en 22 grados, alcanzando su punto máximo a las 14:00 horas con 32 grados, antes de descender gradualmente hacia la tarde y la noche.

La humedad relativa también variará a lo largo del día, comenzando en un 86% en la madrugada y disminuyendo hasta un 30% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque la mañana será fresca, la sensación térmica podría ser más cálida durante las horas pico debido a la baja humedad. A medida que avance la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 62% hacia el final del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h a las 15:00 horas. Este viento podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más calurosas del día. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la intensidad del viento podría generar algunas ráfagas que podrían ser notorias, especialmente en áreas abiertas.

No se anticipa precipitación en ninguna de las horas del día, lo que significa que los residentes de Moguer podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación se mantiene en 0%, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 23 grados a las 23:00 horas. El ocaso se producirá a las 21:10 horas, marcando el final de un día cálido y despejado. La combinación de cielos claros, temperaturas agradables y vientos moderados hará de este un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea en familia, con amigos o simplemente para relajarse en los espacios públicos de la localidad.

