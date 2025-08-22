El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de agosto

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 22 grados a las 03:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 31 grados hacia la tarde.

La humedad relativa en Martos variará a lo largo del día, comenzando en un 33% a la medianoche y aumentando hasta un 54% en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a descender, situándose en torno al 27% por la tarde. Este nivel de humedad, combinado con las altas temperaturas, puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 14 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. A las 12:00 horas, se espera que el viento alcance su máxima velocidad, con ráfagas de hasta 32 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, hacia la tarde, el viento disminuirá, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más cálida.

No se anticipa precipitación en la jornada, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias y se podrá disfrutar de un día completamente seco. Las probabilidades de lluvia son nulas, lo que refuerza la idea de un día ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un picnic en el parque.

Con el orto a las 07:37 y el ocaso a las 20:59, los habitantes de Martos podrán aprovechar al máximo la luz del día. Se recomienda planificar actividades que permitan disfrutar del tiempo soleado, pero también estar atentos a las horas más calurosas para evitar la exposición prolongada al sol. En resumen, el tiempo de hoy en Martos se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de un día al aire libre en un entorno soleado y cálido.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-21T21:07:12.