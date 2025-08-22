El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de agosto

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Marchena se presenta con un tiempo predominantemente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 24 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 23 grados a la 01:00 y alcanzando los 22 grados en las horas más frescas de la madrugada.

A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 29 grados a las 12:00 horas y llegando a un máximo de 35 grados entre las 15:00 y las 17:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 26% y el 73% a lo largo del día, siendo más alta en las primeras horas y disminuyendo conforme se incrementa la temperatura.

El viento también jugará un papel importante en la sensación térmica. Durante la mañana, se registrarán vientos del oeste con velocidades de hasta 20 km/h, que irán disminuyendo a lo largo del día. En las horas más cálidas, el viento se mantendrá en torno a los 15-21 km/h, lo que puede ofrecer un alivio temporal del calor intenso. Sin embargo, se prevé que la velocidad del viento disminuya hacia la tarde, con ráfagas que podrían llegar a los 10 km/h.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se anticipa un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no se esperan interrupciones por mal tiempo, lo que es favorable para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

La puesta de sol se producirá a las 21:04 horas, marcando el final de un día cálido y despejado. Con un cielo claro y temperaturas agradables, Marchena se presenta como un lugar ideal para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-21T21:07:12.