El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de agosto

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo ideal para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad y eleven las temperaturas de manera gradual. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 23 grados , descendiendo ligeramente a 22 grados a la 01:00 y alcanzando los 21 grados en las horas más frescas de la madrugada.

A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso hasta estabilizarse en torno a los 20 grados entre las 04:00 y las 06:00 horas. Sin embargo, a partir de las 07:00 horas, el termómetro comenzará a ascender nuevamente, alcanzando los 19 grados a las 07:00 y subiendo hasta los 21 grados a las 09:00. Este aumento de temperatura se mantendrá durante el resto del día, alcanzando un pico de 34 grados a las 17:00 horas, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas del día, la humedad se mantendrá alta, alcanzando un 91% a las 07:00, lo que podría hacer que la sensación de calor sea más intensa. Sin embargo, a medida que la temperatura aumenta, la humedad comenzará a disminuir, llegando a un 54% a las 12:00 y estabilizándose en torno al 37% por la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 14 km/h. A las 12:00, se espera que el viento alcance su máxima velocidad de 19 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. A lo largo del día, las rachas de viento serán más intensas, alcanzando hasta 34 km/h a las 15:00, lo que podría ser un factor refrescante en medio de las altas temperaturas.

No se prevén precipitaciones en Mairena del Aljarafe durante el día, lo que significa que los residentes y visitantes podrán disfrutar de un día soleado y seco. La probabilidad de lluvia es nula, lo que hace que sea un momento perfecto para actividades al aire libre, paseos por el parque o disfrutar de una comida en una terraza. Con el ocaso programado para las 21:07, los atardeceres en este día despejado prometen ser espectaculares, ofreciendo un cierre perfecto a un día de verano en Mairena del Aljarafe.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-21T21:07:12.