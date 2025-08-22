El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de agosto

Hoy, 22 de agosto de 2025, Mairena del Alcor disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que promete un ambiente agradable y luminoso para los residentes y visitantes de la localidad.

Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 34 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con un tiempo templado, alcanzando los 24 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente a 20 grados durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando su punto máximo en la tarde, donde se prevé que el termómetro marque hasta 34 grados a las 17:00 horas. Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 26 grados a las 23:00 horas.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 69% a las 00:00 horas y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 50% por la noche. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno podría ser moderada, lo que hará que el tiempo sea más soportable para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre 5 y 36 km/h. Durante la mañana, el viento será suave, pero a medida que avance el día, se intensificará, alcanzando su máxima velocidad en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio del calor. Las ráfagas más fuertes se sentirán entre las 17:00 y las 18:00 horas, con velocidades de hasta 36 km/h, lo que podría ser un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, siempre que se tomen precauciones ante el calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por el tiempo, lo que es ideal para disfrutar de las festividades locales o simplemente para pasear por el pueblo.

En resumen, Mairena del Alcor vivirá un día soleado y caluroso, perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un viento que ofrecerá un respiro del calor en las horas más cálidas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-21T21:07:12.