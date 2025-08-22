El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de agosto

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Lucena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera de manera efectiva. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 23 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 19 grados hacia las 08:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 33 grados a las 16:00 horas.

La humedad relativa también variará a lo largo del día, comenzando en un 47% a la medianoche y disminuyendo hasta un 36% a las 11:00. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad se estabilizará en torno al 25% a las 16:00, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa. A pesar de las altas temperaturas, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los lucentinos podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos inesperados.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 1 y 17 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h entre las 17:00 y las 18:00, con dirección predominante del oeste. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

La salida del sol está programada para las 07:39, mientras que el ocaso se producirá a las 21:01, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz solar. Con estas condiciones, Lucena se presenta como un destino ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque, deportes o simplemente relajarse en una terraza. La combinación de un cielo despejado, temperaturas cálidas y la ausencia de lluvia promete un día agradable para todos los habitantes y visitantes de la ciudad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-21T21:07:12.