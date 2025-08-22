El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de agosto

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Lora del Río se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol calienten la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 23 grados a la 01:00 y 22 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera un ligero descenso, alcanzando los 21 grados a las 03:00 y 20 grados a las 04:00.

A partir de las 05:00, la temperatura se estabilizará en 19 grados, manteniéndose en este rango hasta las 07:00. A partir de las 08:00, el termómetro comenzará a ascender, alcanzando los 21 grados a las 09:00 y subiendo progresivamente hasta llegar a un máximo de 36 grados a las 17:00. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 62% a las 00:00 y bajará hasta un 22% hacia la tarde, lo que generará un ambiente más seco y cálido.

El viento, que soplará predominantemente del suroeste, variará en intensidad a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 12 km/h, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 19 km/h a las 20:00. Este viento moderado contribuirá a la sensación de frescura en las horas más calurosas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que los residentes y visitantes podrán disfrutar de un día soleado sin interrupciones.

El orto se producirá a las 07:43, brindando una hermosa salida del sol que iluminará el paisaje de Lora del Río. Por otro lado, el ocaso está previsto para las 21:05, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz natural. En resumen, el tiempo de hoy en Lora del Río será perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa suave que hará que el calor sea más llevadero.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-21T21:07:12.