El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de agosto

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con temperaturas que oscilarán entre los 20 y 34 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en 27 grados, descendiendo ligeramente a 22 grados a las 06:00 horas, antes de comenzar a aumentar nuevamente.

Durante la mañana, las temperaturas se mantendrán agradables, alcanzando los 24 grados a las 03:00 horas y 25 grados a las 10:00 horas. A medida que avance el día, se prevé un aumento significativo en la temperatura, alcanzando un pico de 34 grados a las 16:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que variará entre el 19% y el 67%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa durante las horas más cálidas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se anticipa que soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas de mayor temperatura.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día. No se esperan lluvias, lo que significa que los residentes de Linares podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de precipitaciones también contribuirá a que el ambiente se sienta seco, especialmente en las horas de la tarde.

A medida que el día avance hacia la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 30 grados a las 21:00 horas y cerrando el día con una temperatura de 29 grados a las 23:00 horas. El ocaso se producirá a las 20:58 horas, marcando el final de un día soleado y cálido.

En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar del aire libre en Linares, con cielos despejados, temperaturas cálidas y una brisa ligera que hará que la jornada sea más placentera. Se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-21T21:07:12.