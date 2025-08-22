El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de agosto

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, se presenta en Lepe con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de la temperatura.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 25 grados , descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00 y alcanzando los 23 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, llegando a los 22 grados a las 03:00 y 21 grados a las 04:00. Sin embargo, a partir de las 05:00, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 20 grados a las 05:00 y manteniéndose en ese rango hasta las 06:00.

Durante la mañana, la temperatura irá en aumento, alcanzando los 19 grados a las 07:00 y subiendo a 19 grados a las 08:00. A medida que el sol se eleva en el cielo, se prevé que la temperatura suba a 21 grados a las 09:00 y continúe aumentando, llegando a 23 grados a las 10:00 y alcanzando los 25 grados a las 11:00. El mediodía traerá consigo temperaturas de hasta 27 grados a las 12:00 y 28 grados a la 13:00, alcanzando un máximo de 30 grados a las 14:00 y 15:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 46% a las 00:00 y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 80% a las 08:00. A medida que la temperatura sube, la humedad comenzará a descender, situándose en un 73% a las 09:00 y bajando a un 63% a las 10:00.

El viento soplará del noroeste durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre 6 y 33 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 33 km/h a las 00:00 y 01:00. A medida que avanza el día, la velocidad del viento disminuirá, con ráfagas de 14 km/h a las 11:00 y 12:00.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un tiempo seco y soleado. Con el orto a las 07:50 y el ocaso a las 21:11, los leperos podrán aprovechar al máximo las horas de luz para actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-21T21:07:12.