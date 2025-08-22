El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de agosto

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Lebrija, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que se mantendrá durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 34 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque 34 grados. Por la mañana, las temperaturas serán más frescas, comenzando en torno a los 22 grados a las 00:00 horas y descendiendo a 19 grados hacia las 05:00 horas.

La humedad relativa será alta en las primeras horas del día, alcanzando un 93% a las 06:00 horas, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que avance la jornada, la humedad disminuirá, situándose en un 36% hacia las 20:00 horas, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo durante la tarde y la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur con velocidades que oscilarán entre 9 y 19 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h a las 16:00 horas. Este viento del sur aportará un ligero alivio a las altas temperaturas, especialmente en las horas más calurosas del día.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes de Lebrija podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvias también es favorable para aquellos que planean realizar actividades agrícolas o de jardinería.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera para las 21:06 horas. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 25 grados hacia las 22:00 horas, lo que hará que la noche sea cálida pero agradable.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Es un día perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-21T21:07:12.