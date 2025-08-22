El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de agosto

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre y para aquellos que deseen aprovechar el buen tiempo.

Las temperaturas oscilarán entre los 22 y 34 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán temperaturas alrededor de los 27 grados, descendiendo ligeramente a 22 grados en las primeras horas de la mañana y aumentando progresivamente hasta alcanzar los 34 grados en la tarde. Es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas, especialmente entre las 14:00 y las 17:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 29% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 47% en las horas de la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, por lo que es importante tener en cuenta la hidratación y el uso de ropa ligera.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste con velocidades que variarán entre 2 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 19 km/h, y disminuirán a lo largo del día. Esto proporcionará un alivio momentáneo del calor, aunque no será suficiente para mitigar la sensación térmica elevada.

No se prevén precipitaciones en la jornada, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de la naturaleza o realizar actividades recreativas.

El amanecer se producirá a las 07:36 y el ocaso será a las 20:58, lo que brinda una buena cantidad de horas de luz solar para aprovechar el día. En resumen, el tiempo en Jaén para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y una brisa ligera que hará más llevadero el calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-21T21:07:12.