El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de agosto

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Isla Cristina se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 29 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, donde se espera que el termómetro marque 29 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 54% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 81% en la tarde. Este aumento en la humedad podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente en las horas de mayor temperatura. Sin embargo, la brisa marina ayudará a mitigar el calor, proporcionando un alivio refrescante.

En cuanto al viento, se prevé que sople del noroeste durante la mañana, con velocidades que alcanzarán los 24 km/h. A medida que avance el día, la dirección del viento cambiará hacia el sur-suroeste, con ráfagas que podrían llegar a los 30 km/h en las horas de la tarde. Esta brisa será especialmente notable en la costa, donde los visitantes podrán disfrutar de un ambiente fresco y agradable.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin preocupaciones. Los amantes de la playa podrán disfrutar de un día soleado, ideal para nadar, tomar el sol o practicar deportes acuáticos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22 grados a las 10 de la noche. El cielo seguirá despejado, ofreciendo una vista espectacular de las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 21:12, un momento perfecto para disfrutar de un atardecer en la playa.

En resumen, el tiempo en Isla Cristina para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa refrescante. Es un día ideal para salir, explorar y disfrutar de todo lo que esta hermosa localidad tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-21T21:07:12.