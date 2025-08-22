El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de agosto

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, en Dos Hermanas, se espera un tiempo mayormente despejado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante que acompañará a los habitantes de la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 22 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 19 grados entre las 06:00 y las 07:00. A medida que avance el día, se prevé un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 34 grados a las 16:00, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 75% a la medianoche y disminuyendo a un 39% hacia el final de la tarde. Este descenso en la humedad, combinado con las altas temperaturas, podría generar una sensación térmica más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 15 km/h en las primeras horas, aumentando a 18 km/h en la tarde. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 35 km/h, especialmente en las horas centrales del día, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

El orto se producirá a las 07:45, brindando luz natural desde temprano, mientras que el ocaso está programado para las 21:06, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz. En resumen, el tiempo en Dos Hermanas para hoy será perfecto para disfrutar de un día soleado, con temperaturas cálidas y un cielo despejado, ideal para aprovechar al máximo las actividades veraniegas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-21T21:07:12.