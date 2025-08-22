El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Dos Hermanas según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 22 de agosto de 2025, en Dos Hermanas, se espera un tiempo mayormente despejado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante que acompañará a los habitantes de la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 22 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 19 grados entre las 06:00 y las 07:00. A medida que avance el día, se prevé un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 34 grados a las 16:00, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 75% a la medianoche y disminuyendo a un 39% hacia el final de la tarde. Este descenso en la humedad, combinado con las altas temperaturas, podría generar una sensación térmica más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas más calurosas.
En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 15 km/h en las primeras horas, aumentando a 18 km/h en la tarde. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 35 km/h, especialmente en las horas centrales del día, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.
El orto se producirá a las 07:45, brindando luz natural desde temprano, mientras que el ocaso está programado para las 21:06, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz. En resumen, el tiempo en Dos Hermanas para hoy será perfecto para disfrutar de un día soleado, con temperaturas cálidas y un cielo despejado, ideal para aprovechar al máximo las actividades veraniegas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-21T21:07:12.
