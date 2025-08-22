El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de agosto

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Écija se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 20 grados a las 05:00 horas. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un pico de 36 grados a las 20:00 horas.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 51% a medianoche y aumentando hasta un 87% en las horas más frescas de la mañana. Sin embargo, a medida que la temperatura suba, la humedad disminuirá, situándose en un 30% hacia el final de la tarde. Esto puede generar una sensación de calor más intenso, especialmente durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 24 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría ofrecer algo de alivio ante el calor. Es recomendable que quienes realicen actividades al aire libre tomen precauciones, especialmente en las horas de mayor temperatura.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es favorable para eventos al aire libre y actividades recreativas.

La salida del sol se producirá a las 07:42 horas, y el ocaso será a las 21:03 horas, brindando una larga jornada de luz solar. Es un buen momento para disfrutar de la naturaleza, realizar deportes o simplemente pasear por la ciudad. Sin embargo, se aconseja mantenerse hidratado y usar protección solar, dado que la radiación UV puede ser alta durante las horas pico.

En resumen, Écija disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para aprovechar al máximo las actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones para cuidar la salud ante las altas temperaturas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-21T21:07:12.