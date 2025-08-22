El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de agosto

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Coria del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 22 grados , descendiendo ligeramente a 21 grados en las horas más frescas de la madrugada.

A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 35 grados en la tarde. Este calor será más pronunciado entre las 16:00 y las 18:00 horas, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente para aquellos que planeen estar expuestos al sol durante estas horas. La humedad relativa también jugará un papel importante, comenzando en un 80% por la mañana y disminuyendo a un 27% en las horas más cálidas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más intensa.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también se recomienda tener cuidado con objetos sueltos que puedan ser arrastrados por el viento.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es favorable para quienes tengan planes al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares. La visibilidad será excelente, permitiendo disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la zona.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 25 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá observar un hermoso atardecer alrededor de las 21:07 horas. La combinación de un tiempo cálido y despejado, junto con la brisa del sur, hará de esta jornada una experiencia agradable para todos los habitantes y visitantes de Coria del Río.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-21T21:07:12.