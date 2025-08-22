El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de agosto

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Córdoba se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que se extenderán a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, permitiendo que los rayos del sol iluminen la ciudad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 18 grados a las 07:00 horas. A medida que avance el día, se espera un aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 36 grados en horas de la tarde, alrededor de las 17:00 horas.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas, la humedad se situará en un 54%, aumentando hasta un 94% en la mañana. Sin embargo, a medida que el sol calienta el ambiente, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en un 25% hacia la tarde. Esto podría generar una sensación de calor intenso, especialmente durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste, con ráfagas que alcanzarán los 18 km/h en la madrugada. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, con ráfagas que oscilarán entre los 2 y 15 km/h. Las condiciones de viento serán más intensas en la tarde, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Córdoba podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Las condiciones climáticas son ideales para paseos, deportes y reuniones familiares.

El orto se producirá a las 07:40 horas, mientras que el ocaso está previsto para las 21:03 horas, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz solar. Es recomendable que los cordobeses se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas del día, especialmente entre las 14:00 y las 17:00 horas, cuando se prevé que las temperaturas alcancen su punto máximo.

En resumen, Córdoba vivirá un día soleado y caluroso, perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo que invita a aprovechar al máximo el verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-21T21:07:12.