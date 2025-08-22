El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de agosto

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, se presenta en Castilleja de la Cuesta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 23 grados , descendiendo ligeramente a 22 grados a la 01:00 y manteniéndose en este rango durante las primeras horas del día. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance los 24 grados a las 10:00 y continúe en ascenso, alcanzando los 28 grados a las 12:00. La tarde será cálida, con temperaturas que llegarán a los 34 grados a las 17:00, lo que sugiere que será un día ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante el calor.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas, la humedad se sitúa en un 66%, aumentando a un 90% durante la mañana. Sin embargo, a medida que la temperatura sube, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 60% a las 11:00 y bajando a un 45% a las 13:00. Esto significa que, aunque la temperatura será alta, la sensación de bochorno podría ser moderada en las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 19 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h a las 16:00. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más calurosas.

No se esperan precipitaciones en todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. La puesta de sol está programada para las 21:07, ofreciendo un cierre perfecto a un día que promete ser cálido y despejado.

En resumen, el tiempo en Castilleja de la Cuesta para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que puede hacer más llevadero el calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-21T21:07:12.