El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de agosto

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, se presenta en Cartaya con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas cálidas.

A lo largo de la mañana, se espera que la temperatura oscile entre los 25 y 24 grados , proporcionando un tiempo ideal para actividades al aire libre. La humedad relativa comenzará en un 46%, aumentando ligeramente a medida que avanza el día, pero sin llegar a niveles incómodos, lo que permitirá que la sensación térmica se mantenga agradable.

El viento soplará del noroeste, con velocidades que alcanzarán hasta los 17 km/h en las primeras horas, aumentando a 22 km/h en la mañana. Esta brisa moderada ayudará a mitigar el calor, haciendo que la temperatura se sienta más fresca, especialmente en las horas más cálidas del día. A medida que el día avanza, el viento cambiará de dirección hacia el sur y su velocidad disminuirá, lo que podría generar un ambiente más tranquilo por la tarde.

No se prevén precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos por la playa o eventos familiares. La visibilidad será excelente, permitiendo disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

En la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 31 grados , lo que podría hacer que algunas personas busquen refugio en la sombra o en espacios con aire acondicionado. Sin embargo, la brisa del viento ayudará a mantener el ambiente más fresco. Hacia el final de la tarde, se espera que la temperatura comience a descender, alcanzando los 29 grados , lo que permitirá disfrutar de una agradable velada al aire libre.

La puesta de sol está programada para las 21:11, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. Con un cielo despejado, los colores del atardecer prometen ser vibrantes y espectaculares. En resumen, hoy es un día perfecto para disfrutar de las actividades al aire libre en Cartaya, con un tiempo cálido, soleado y sin lluvias a la vista.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-21T21:07:12.