El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de agosto

Hoy, 22 de agosto de 2025, Carmona disfrutará de un día completamente despejado, con cielos claros que se mantendrán a lo largo de todas las horas. Desde la madrugada hasta el anochecer, la visibilidad será excelente, permitiendo que los rayos del sol iluminen la ciudad y sus alrededores. La temperatura comenzará en torno a los 24 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente durante la madrugada hasta alcanzar los 19 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 34 grados a las 17:00 horas.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 66% y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando niveles más cómodos hacia la tarde, cuando se situará en torno al 27%. Esto hará que la sensación térmica sea más agradable, especialmente durante las horas más cálidas. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Carmona se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 33 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. A primera hora, el viento será más suave, pero a medida que avance el día, se intensificará, especialmente en las horas centrales, lo que podría ser un factor refrescante para quienes se encuentren al aire libre.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que es un momento ideal para actividades al aire libre. Los residentes pueden aprovechar el tiempo favorable para disfrutar de paseos, picnics o cualquier actividad que les permita disfrutar del sol y el aire fresco. La ausencia de lluvia y el cielo despejado también brindan una oportunidad perfecta para observar el atardecer, que se producirá a las 21:05 horas, ofreciendo un espectáculo visual que no querrán perderse.

En resumen, el día de hoy en Carmona se presenta como una jornada ideal para disfrutar del verano, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que, aunque fuerte, será un alivio ante el calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-21T21:07:12.