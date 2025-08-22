El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de agosto

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Camas, con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 35 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que la luz del sol ilumine la ciudad y contribuya a un ambiente cálido y agradable.

A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en 23 grados, descendiendo ligeramente a 22 grados a la 1:00 y manteniéndose en ese rango durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se anticipa un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 30 grados a la 1:00 de la tarde y llegando a un máximo de 35 grados a las 5:00 de la tarde. Este calor será más pronunciado en las horas centrales del día, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol durante las horas más calurosas.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas de la mañana, la humedad se situará en un 70%, aumentando hasta un 91% a las 7:00. Sin embargo, a medida que la temperatura sube, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 61% a las 11:00 y bajando a un 44% a la 1:00 de la tarde. Esta combinación de calor y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que es aconsejable usar ropa ligera y cómoda.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur con velocidades que variarán entre 4 y 17 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 34 km/h a las 4:00. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas.

No se esperan precipitaciones durante el día, lo que significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin inconvenientes. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para quienes planean disfrutar de un día en el parque o realizar actividades deportivas.

En resumen, el tiempo en Camas para hoy será cálido y soleado, con temperaturas elevadas y un viento moderado que ofrecerá algo de frescura. Es un día perfecto para disfrutar del aire libre, siempre tomando las precauciones necesarias ante el calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-21T21:07:12.