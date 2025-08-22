El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de agosto

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, se presenta en Cabra con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 21°C en las primeras horas del día y alcanzarán un máximo de 34°C durante la tarde. Este ascenso térmico será notable, especialmente en las horas centrales, donde se recomienda tomar precauciones para evitar golpes de calor, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre. La sensación térmica puede ser más intensa debido a la combinación de la temperatura y la humedad relativa, que se mantendrá en torno al 25% en las horas más cálidas.

La humedad relativa experimentará variaciones a lo largo del día, comenzando en un 42% por la mañana y descendiendo hasta un 20% en las horas de mayor calor. Esto puede generar un ambiente seco, lo que podría ser favorable para quienes padecen problemas respiratorios, aunque se aconseja mantenerse hidratado.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 17 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también se recomienda tener precaución con objetos sueltos que puedan ser arrastrados por el viento.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es nula. Esto significa que las actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares, podrán llevarse a cabo sin inconvenientes. Sin embargo, es importante estar atentos a la hidratación y a la protección solar, dado que la radiación UV puede ser alta en estas condiciones.

En resumen, el tiempo en Cabra para hoy se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y un viento moderado que aportará algo de frescura en las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-21T21:07:12.