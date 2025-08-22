El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de agosto

Hoy, 22 de agosto de 2025, Las Cabezas de San Juan disfrutará de un día completamente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante todo el día. Desde la madrugada hasta el anochecer, la visibilidad será excelente, lo que invita a los habitantes y visitantes a aprovechar al máximo las actividades al aire libre.

Las temperaturas oscilarán entre los 18°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 34°C durante la tarde. Este rango de temperaturas sugiere un ambiente cálido, ideal para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en parques y espacios abiertos. Se recomienda a quienes planeen actividades al aire libre que se mantengan hidratados y utilicen protector solar, especialmente durante las horas pico de calor.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 76% por la mañana y disminuyendo a un 40% hacia la tarde. Esta disminución en la humedad contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, a pesar del calor. Sin embargo, por la mañana, la humedad puede hacer que el aire se sienta un poco más pesado, por lo que es aconsejable realizar actividades más intensas en las horas más frescas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur-suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 35 km/h en las horas de la tarde. Este viento proporcionará un alivio refrescante del calor, especialmente en las áreas abiertas. Las ráfagas de viento serán más intensas en las horas centrales del día, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades como picnics o eventos al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Las Cabezas de San Juan para hoy es ideal para disfrutar de un día soleado y cálido, con cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Las condiciones son perfectas para salir y disfrutar de lo que la localidad tiene para ofrecer, ya sea en familia, con amigos o en solitario.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-21T21:07:12.