El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de agosto

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Bormujos se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 22 grados a la 01:00 y manteniéndose en ese rango durante las primeras horas del día.

A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 34 grados en la tarde, alrededor de las 17:00 horas. Este ascenso térmico será acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 64% y bajará hasta un 26% hacia la tarde, lo que contribuirá a que el calor se sienta más intenso. La combinación de temperaturas elevadas y baja humedad puede hacer que se recomiende a los ciudadanos mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará predominantemente del sur, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 19 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas ráfagas pueden ser más intensas en áreas abiertas.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en ninguna parte del día. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones climáticas son perfectas para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en parques y jardines.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 26 grados a las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:07. La noche será cálida, pero agradable, ideal para actividades nocturnas al aire libre.

En resumen, Bormujos disfrutará de un día soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento moderado que ofrecerá algo de frescura. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-21T21:07:12.