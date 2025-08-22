El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de agosto

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Bailén se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 27 grados al amanecer y alcanzarán un máximo de 35 grados durante la tarde. Este calor será más pronunciado en las horas centrales del día, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes de Bailén que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre. Es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas de mayor calor.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 34% por la mañana y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 66% en la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que es importante estar atentos a las condiciones del tiempo.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección oeste a lo largo del día, con velocidades que variarán entre 7 y 13 km/h. Las ráfagas de viento serán más intensas en las horas de la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, se recomienda tener precaución con objetos sueltos que puedan ser arrastrados por el viento.

No se prevén precipitaciones en la jornada, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades diarias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

El amanecer se producirá a las 07:36 y el ocaso será a las 20:59, lo que brinda una buena cantidad de horas de luz solar para aprovechar el día. En resumen, Bailén disfrutará de un día soleado y cálido, perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones para mantenerse fresco y protegido del sol.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-21T21:07:12.