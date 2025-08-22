El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de agosto

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Baeza se prepara para disfrutar de un tiempo excepcionalmente despejado. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la ciudad, creando un ambiente cálido y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a lo largo de la madrugada hasta alcanzar los 25 grados a la 01:00 y 24 grados a las 02:00. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 33 grados a las 17:00 horas.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Con niveles que oscilarán entre el 29% en la madrugada y el 20% hacia el final de la tarde, se prevé que el ambiente se sienta más seco y cómodo, ideal para actividades al aire libre. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que sea un día perfecto para disfrutar de paseos por la ciudad, visitar parques o simplemente relajarse en terrazas.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del oeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se anticipan ráfagas de hasta 22 km/h, que irán disminuyendo a medida que avance la jornada. A partir de las 14:00 horas, se espera que el viento sople a una velocidad de 31 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas. Sin embargo, hacia la tarde, la velocidad del viento se mantendrá constante, lo que contribuirá a una sensación de frescura a pesar del calor.

No se prevén precipitaciones en todo el día, lo que significa que los residentes y visitantes de Baeza pueden planificar sus actividades sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de que será un día soleado y seco.

Con el orto solar a las 07:35 y el ocaso a las 20:57, los habitantes de Baeza podrán disfrutar de largas horas de luz natural, lo que permitirá aprovechar al máximo este espléndido día de verano. En resumen, el tiempo de hoy en Baeza promete ser ideal para disfrutar de la belleza de la ciudad y sus alrededores, con temperaturas agradables, un cielo despejado y un viento suave que hará de este día una experiencia memorable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-21T21:07:12.