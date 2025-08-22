El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de agosto

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Baena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la noche, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, sin indicios de precipitaciones. La temperatura comenzará en torno a los 26 grados a primera hora de la mañana, descendiendo ligeramente a 25 grados en la siguiente hora, antes de experimentar un aumento gradual a lo largo del día.

A medida que avanza la jornada, se anticipa que la temperatura alcance su punto máximo en la tarde, llegando a los 35 grados entre las 16:00 y las 17:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 40% y el 51%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa. Por la noche, la temperatura comenzará a descender, situándose en torno a los 30 grados hacia las 22:00 horas.

El viento jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople principalmente del oeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 16 km/h, disminuyendo a medida que avanza la mañana. Sin embargo, se espera que el viento se intensifique nuevamente por la tarde, alcanzando velocidades de hasta 19 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor.

La probabilidad de precipitaciones es nula, lo que significa que no hay que preocuparse por lluvias inesperadas. Esto hace que sea un día ideal para actividades al aire libre, ya sea para disfrutar de un paseo por el campo, organizar un picnic o simplemente relajarse en un parque local. La claridad del cielo también ofrecerá una excelente oportunidad para observar el atardecer, que se producirá a las 21:00 horas, brindando un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el tiempo en Baena para hoy se presenta como un día soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento moderado que ayudará a mitigar el calor. Es un día perfecto para disfrutar del aire libre y aprovechar al máximo las condiciones favorables.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-21T21:07:12.