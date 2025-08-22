El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de agosto

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Arahal se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 20 y 35 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura se situará en 24 grados, descendiendo ligeramente a 20 grados hacia las 05:00 horas, antes de comenzar a ascender nuevamente.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 35 grados. Esta subida de temperatura será acompañada por una humedad relativa que, aunque comenzará en un 67% por la mañana, irá disminuyendo a medida que el calor se intensifique, llegando a un 25% en las horas más cálidas del día. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Arahal que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos del oeste a una velocidad de 14 km/h, que irán aumentando a lo largo del día, alcanzando ráfagas de hasta 37 km/h en la tarde. Estos vientos, aunque moderados, ayudarán a mitigar un poco la sensación de calor, especialmente en las horas más calurosas.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna parte del día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos repentinos. La ausencia de nubes también permitirá que el sol se ponga en un espectacular ocaso a las 21:04 horas, brindando un cierre perfecto a un día soleado.

Es un día ideal para disfrutar de la naturaleza, realizar deportes al aire libre o simplemente relajarse en un parque. Sin embargo, es fundamental mantenerse hidratado y protegerse del sol, dado que las temperaturas pueden ser bastante elevadas. En resumen, Arahal vivirá un día de verano típico, con cielos despejados y temperaturas cálidas, perfecto para disfrutar de las actividades veraniegas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-21T21:07:12.