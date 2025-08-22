El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de agosto

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Andújar se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la ciudad y eleven las temperaturas de manera gradual. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 25 grados , descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00 y alcanzando los 23 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso hasta llegar a un mínimo de 19 grados a las 06:00.

A partir de las 07:00, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 20 grados a las 09:00 y subiendo rápidamente hasta los 28 grados a las 12:00. Durante la tarde, el calor se intensificará, alcanzando un máximo de 35 grados a las 17:00, lo que sugiere que será un día caluroso. La humedad relativa también variará a lo largo del día, comenzando en un 37% a la medianoche y aumentando hasta un 88% a las 08:00, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa en las primeras horas.

El viento, que soplará principalmente del oeste, tendrá una velocidad moderada que oscilará entre 2 y 13 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 28 km/h a las 17:00. Esto proporcionará un alivio momentáneo del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de vistas panorámicas de los alrededores.

Para aquellos que planean actividades al aire libre, se recomienda mantenerse hidratados y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico de calor. La tarde será ideal para paseos por el parque o actividades deportivas, ya que el cielo despejado y la brisa suave crearán un ambiente propicio para disfrutar de la naturaleza. En resumen, Andújar disfrutará de un día soleado y caluroso, perfecto para aprovechar al máximo el verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-21T21:07:12.