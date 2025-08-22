El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de agosto

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Almonte se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de la temperatura.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 22 grados , y a medida que avanza la mañana, se espera que descienda ligeramente a 21 grados a las 02:00 y 03:00 horas. Sin embargo, a partir de las 04:00 horas, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 20 grados y manteniéndose en ese rango hasta las 07:00 horas. A medida que el sol se eleva en el horizonte, se prevé un aumento significativo en la temperatura, que alcanzará los 34 grados a las 16:00 horas, lo que indica un día caluroso.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas del día, la humedad se mantendrá alta, alcanzando un 89% a las 02:00 horas, lo que podría hacer que la sensación de calor sea más intensa. Sin embargo, a medida que avanza el día, la humedad disminuirá, llegando a un 53% a las 12:00 horas y bajando aún más a un 42% hacia las 21:00 horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 18 km/h en las primeras horas del día. A medida que el día avanza, se espera que el viento aumente en intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 35 km/h a las 15:00 horas. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más cálidas de la tarde.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes de Almonte podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación se mantiene en 0%, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

Con el ocaso programado para las 21:08 horas, la tarde se presentará como una excelente oportunidad para disfrutar de paseos y actividades al aire libre, aprovechando el tiempo despejado y las temperaturas agradables. En resumen, el día de hoy en Almonte promete ser cálido, soleado y sin lluvias, ideal para disfrutar de la naturaleza y el aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-21T21:07:12.