El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de agosto

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un día soleado ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 19°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 30°C durante la tarde, proporcionando un tiempo cálido y confortable.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 59% en la mañana y disminuyendo a medida que avanza el día, alcanzando un 41% en las horas más cálidas. Esta disminución en la humedad contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, a pesar de las altas temperaturas. Por la tarde, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 30°C, lo que puede resultar caluroso, pero con la brisa adecuada, será soportable.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 32 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, lo que podría ofrecer un alivio refrescante ante el calor. La dirección del viento variará, pero en general se mantendrá en el cuadrante suroeste, lo que es típico para esta época del año en la región.

No se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

El orto se producirá a las 07:50 y el ocaso será a las 21:10, brindando un amplio margen de luz solar para disfrutar del día. La combinación de un cielo despejado, temperaturas cálidas y un viento moderado promete un día perfecto para disfrutar de la belleza natural de Aljaraque y sus alrededores. Se recomienda a los habitantes y visitantes que se mantengan hidratados y utilicen protección solar, especialmente durante las horas pico de calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-21T21:07:12.