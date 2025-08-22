El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de agosto

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Alcalá la Real se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un día ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 20 grados a las 02:00 y 19 grados a las 03:00. Sin embargo, a medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 30 grados a las 15:00 horas.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 39% a las 00:00 horas y aumentando hasta un 68% a las 08:00. A medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a descender, estabilizándose en torno al 25% durante las horas más cálidas de la tarde. Este nivel de humedad, combinado con las altas temperaturas, puede generar una sensación de calor moderada, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre 8 y 16 km/h durante la mañana, aumentando a 12-15 km/h por la tarde. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 34 km/h. Este viento fresco será un alivio ante el calor, especialmente en las horas más calurosas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Alcalá la Real pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los hermosos paisajes de la zona.

El orto se producirá a las 07:37 y el ocaso a las 20:58, brindando un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, hoy será un día perfecto para disfrutar de la naturaleza, realizar actividades deportivas o simplemente relajarse al aire libre en Alcalá la Real, con un tiempo que invita a aprovechar al máximo cada momento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-21T21:07:12.