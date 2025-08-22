El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de agosto

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Alcalá de Guadaíra se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 23 grados y se irán incrementando a medida que avance el día.

A lo largo de la mañana, se espera que la temperatura alcance los 24 grados a las 10:00 horas, y para el mediodía, se prevé un aumento significativo, alcanzando los 28 grados a las 12:00 horas. La tarde será cálida, con temperaturas que llegarán a los 34 grados a las 16:00 horas, lo que podría hacer que se sienta un poco de calor intenso, especialmente para quienes realicen actividades físicas al aire libre. Sin embargo, la temperatura comenzará a descender hacia la tarde-noche, situándose en torno a los 30 grados a las 20:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 72% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 46% por la tarde. Esto significa que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de la jornada con mayor comodidad.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del sur, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 19 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se presentarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor.

No se prevén precipitaciones en ninguna parte del día, lo que refuerza la idea de un tiempo ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el parque, una comida en la terraza o una visita a los alrededores de la ciudad. La probabilidad de lluvia es nula, lo que garantiza que no habrá interrupciones por mal tiempo.

En resumen, el tiempo en Alcalá de Guadaíra para hoy es perfecto para disfrutar del verano, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento suave que hará que la jornada sea placentera. Se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-21T21:07:12.